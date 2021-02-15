الارياني يدين استهداف مليشيا الحوثي لمخيم الزور للنازحين في مأرب

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني واستنكر باشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بالاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب.



وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "ان مليشيا الحوثي مستمرة في إستهداف مخيمات النزوح، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح والذي يضم اكثر من عشرين الف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا‏".

واضاف الارياني" ان استمرار مليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل ارهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الانسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية".

وحذر الارياني، من الخطر الحقيقي الذي يشكله هذا الاستهداف على سلامة وحياة اكثر من مليون نازح فروا من بطش واجرام المليشيا من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم‏.

واستغرب الارياني، استمرار صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث، على تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافها المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، والذي يهدد باكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة انسانية غير مسبوقة.