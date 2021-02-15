تعرف على توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الثلاثاء

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس غدا ضبابيا وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على أغلب المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية.



والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والمد الثاني عند 04:48 الجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 12:47 المد الثاني عند الساعة 00 :37 والجزر الاول عند الساعة 18:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 14 95 40

دبــي 27 14 95 40

الشارقة 28 13 95 30

عجمان 26 15 95 45

أم القيوين 26 13 95 40

رأس الخيمة 24 16 95 35

الفجيرة 27 18 80 50

العين 29 14 95 30

ليوا 29 16 95 30

الرويس 25 13 90 50

السلع 24 14 85 45

دلما 25 18 85 50

طنب الكبرى 25 18 85 50

طنب الصغرى 25 18 85 50

أبو موسى 25 18 85