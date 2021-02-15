طهران تطالب بايدن بالتعويض عن أخطاء ترامب

وخلال لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن أن "إيران ستعود على الفور إلى كافة التزاماتها في حال رفع واشنطن العقوبات والعودة إلى الالتزام بالقانون"، مضيفا: "ثبت للعالم فشل سياسة الضغوط القصوى وليس أمام إدارة بايدن سوى العمل بالتزاماتها القانونية".من جهة أخرى، رحب روحاني بالحوار والتعاون مع دول الخليج، مشيرا إلى أن "طهران ما تزال متمسكة بمبادرة السلام في مضيق هرمز".

وقال إن "تطور دول المنطقة مرتبط بإحلال السلام والاستقرار فيها، الذين لن يتحققا يتحقق سوى عبر التعاون والحوار بين دولها"، مشددا على أن "دول المنطقة صاحبة القرار في تقرير مصيرها بنفسها".