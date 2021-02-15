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مركز دراسات: الانتخابات لن تجري في تشرين المقبل ولا في نيسان 2022

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مركز همم للدراسات، احمد العنزي، اليوم الاثنين، أن الانتخابات ليست مبكرة ولن تجري في تشرين الأول المقبل ولا حتى في نيسان 2022.

وقال العنزي خلال حديثه لنشرة السومرية، ان "الاحزاب تسعى الى السلطة فقط ولا تسعى لخدمة الوطن".

 

وفي سياق أخر، أشار إلى "إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب لتقليل النفقات المالية"، مبيناً أن "عدم إجراء انتخابات مجالس المحافظات يخالف مواداً في الدستور تفرض وجود مجالس المحافظات، ولإلغاءه يجب تعديل الدستور".

 

أما فيما يتعلق بجهوزية مفوضية الانتخابات، أوضح العنزي، أن "المفوضية ستواجه مشكلات مالية ولوجستية في ظل انتشار فيروس ".

 

ولفت إلى "عدم جدية البرلمان في اقرار قانون المحكمة الاتحادية على الرغم من تقديم خبراء قانونيين حلولاً لحل ازمة قانون المحكمة الاتحادية".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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