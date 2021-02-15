كورونا.. تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة في دولة أوروبية

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنه تم تسجيل 320 وفاة و9756 إصابة جديدة بالفيروس.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن في 8 فبراير الحالي أن بلاده وافقت على إمداد مبدئي بـ50 مليون جرعة من اللقاحات مخصصة للطفرة الجديدة من كورونا.



وقال هانكوك حينها إن "الأدلة تظهر أن الجرعات التي تم توزيعها كان لها بعض التأثير ضد الطفرات الجديدة وخاصة الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات".