شاهد.. رصاصة طائشة تثير غضب نشطاء التواصل في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصاصة طائشة اخترقت سيارة أحد السعوديين أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعية في السعودية.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتشديد العقوبات حول إطلاق النار في الاحتفالات، والعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة الآخرين.

وذكرت صحيفة "المواطن" السعودية الإلكترونية، اليوم الإثنين، أن رصاصة طائشة اخترقت مركبة أحد المواطنين السعوديين اثناء توقفا أمام منزله في حي المونسية بالرياض، والتي يعتقد أن مصدرها إحدى المناسبات.





وأرفقت الصحيفة فيديو للحادث أظهر كيف أحدثت الرصاصة ثقباً وبعض التلفيات في المركبة.

وأبدى صاحب السيارة استياءه من استهانة مطلقي النار أثناء الاحتفالات بأرواح الآخرين، متسائلاً عما سيحدث إذا استقرت هذه الطلقة في جسم طفل أو أي إنسان.