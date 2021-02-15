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بريطانيا.. 15.3 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت بريطانيا عن تلقي 15300151 مواطنا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس ، فيما تبدأ الحكومة توسيع برنامجها للتطعيم ليشمل شرائح جديدة من المواطنين.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية إلى أنه تم تسجيل 320 وفاة و9756 إصابة جديدة بالفيروس.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أعلن في 8 فبراير الحالي أن بلاده وافقت على إمداد مبدئي بـ50 مليون جرعة من اللقاحات مخصصة للطفرة الجديدة من كورونا.

وقال هانكوك حينها إن "الأدلة تظهر أن الجرعات التي تم توزيعها كان لها بعض التأثير ضد الطفرات الجديدة وخاصة الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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