الحكومة المغربية تعلن تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت الحكومة المغربية، الإثنين، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير/كانون الثاني لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من الثلاثاء.



وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إن هذا القرار يأتي على إثر تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وظهور سلالات جديدة من الفيروس، وكذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية، وفقاص لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتتضمن هذه الإجراءات حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الساعة الثامنة مساء، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.