وزير الخارجية الأمريكي يدعو تركيا للتخلي عن منظومة صواريخ إس-400 الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت واشنطن أنقرة مجددا إلى التخلي عن شراء منظومة الصواريخ الروسية من نوع إس-400.



جاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين.

ودعا بلينكن تركيا التخلي عن منظومة الصواريخ الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، العام الماضي، أنها تعطي تركيا مهلة للعدول عن شراء منظومة الصواريخ الروسية من نوع إس-400.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وأنقرة توترات بعد إصرار الأخيرة على شراء منظومة إس ـ400 الدفاعية الروسية، والتي ترى فيها الإدارة الأمريكية تهديدا لمقاتلات إف - 35 التي تعتزم تركيا شراءها أيضا.

وترى واشنطن أنه من المستحيل أن تمتلك أنقرة المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية معا، ولهذا السبب، سبق وأن هددت بفرض عقوبات على تركيا.