رئيس البرلمان الليبي: ندعم المجلس الرئاسي لإخراج المرتزقة من ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، دعم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي حتى الوصول إلى الانتخابات وإخراج المرتزقة من البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.



وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في تصريحات صحفية الإثنين، إن البرلمان ملتزم دعم المجلس الرئاسي وتحقيق المصالحة الوطنية حتى الوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يعمل المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الحكومة على الاهتمام بقطاعات الأمن العام وتحسين مستوى الخدمات في البلاد.

ولفت إلى أنه تم تجميد إيرادات النفط حتى تتولى حكومة الوحدة الوطنية توزيع الثورة بعدالة، لافتا إلى أن الطريق الساحلي سيفتح في الأيام القادمة، بالإضافة إلى توحيد الميزانية، وتبادل إطلاق المحتجزين.

وأشار إلى أن البرلمان اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي خوفا تجنب تكرار التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا وأن تكون الحكومة أسرى للمليشيات.

وحول الأزمة الدستورية، قال رئيس مجلس النواب إنه يمكن الاستناد إلى الإعلان الدستوري من أجل عقد الانتخابات العامة المقبلة، إضافة إلى قرار النواب في العام 2014 بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب.

وأوضح أنه كان يرى تكليف لجنة مختصة لإعداد الدستور وعرضه للاستفتاء، لكن الوقت لا يسمح حتى عقد الانتخاب في 24 ديسمبر، لافتا أن المجلس قام بعمل مميز فيما يخص تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر ،طرابلس وبرقة وفزان، على أن تحصل كل دائرة على نسبة (50+1) حتي يقبل الدستور.

وكشف رئيس البرلمان الليبي عن تدشين مبادرة وطنية لإعادة تفعيل العملية السياسية، ووقف القتال بهدف الوصول إلى تسوية سياسية، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.