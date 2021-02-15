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السعودية.. وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ السعودية نيوز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة / لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غداً الثلاثاء في مدينة الرياض. 

 

 وقال بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 / 7 / 1442هـ في مدينة الرياض."

 

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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