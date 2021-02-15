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السعودية.. الصحة تزف خبراً مفرحاً عن الإصابات في المملكة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر .. الصحة تزف خبراً مفرحاً عن الإصابات في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 314 إصابة جديدة بفايروس المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 341 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

 

وأكدت الوزارة أن حالات الشفاء من كورونا، بفضل الله، في المملكة تتجاوز أعداد الإصابات اليومية. وبلغ إجمالي حالات التعافي 363.926 حالة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.55%، ونسبة الحالات النشطة 0.71%، ونسبة الوفيات 1.72%.

 

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 373.046 حالة، من بينها 2682 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 472 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6438 حالة وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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