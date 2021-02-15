بسبب كورونا.. الدنمارك تشدد قواعد دخول المسافرين عبر الحدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الحكومة الدنماركية اليوم الاثنين إنه سيتم تشديد قواعد الدخول من المناطق الحدودية في ألمانيا والسويد في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة الأكثر قابلية للانتقال.



وستطلب السلطات الدنماركية من المسافرين والركاب القادمين من المناطق الحدودية في شمال ألمانيا وجنوب السويد اعتبارا من بعد غد الأربعاء تقديم اختبار فيروس كورونا تم إجراؤه خلال فترة لا تزيد على 72 ساعة قبل الدخول- حتى عند تأكيد الدخول لغرض مهم.

وفي السابق، كان يكفي تقديم اختبار لم يمر عليه أكثر من سبعة أيام لدخول البلاد.

كما تم تشديد القواعد الخاصة بالاختبار والعزل الذاتي بعد دخول الأفراد - بما في ذلك مواطنو الدنمارك - الذين لديهم وظيفة أو يقدمون خدمة أو يزورون أحد الأقرباء أو مقيمين في المناطق الحدودية.

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيك "من المهم حماية الدنمارك من السلالات المتحورة من الفيروس التي يمكن أن تسبب قدرا أكبر من عدم اليقين أثناء الوباء".