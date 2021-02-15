شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان: مواجهات دامية بين الأمن وطالبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قتل 11 أفغانيا على الأقل بينهم 6 أفراد من قوات الأمن و 5 من مسلحي حركة طالبان»اليوم (الإثنين)، خلال معركة اندلعت في منطقة إمام صاحب في مقاطعة قندوز شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حكومة المقاطعة عصمت الله مرادي، إن المعركة اندلعت بعد مهاجمة مجموعة من مسلحي طالبان نقاط تفتيش أمنية في قرية ماخمالكوتشا بالمنطقة المضطربة صباحاً، موضحاً أن المعركة التي استخدمت فيها الأسلحة النارية استمرت ساعتين ولاذ المسلحون بالفرار تاركين 5 جثث خلفهم. وأضاف المتحدث أن 6 من أفراد الأمن قتلوا خلال المعركة.

فيما أعلن قائد الشرطة الأفغانية في مقاطعة زابول حكمة الله كوتشي، مقتل 4 أفراد من رجال الشرطة عندما فتح متسلل من المسلحين المناهضين للحكومة النار على رجال الشرطة في نقطة تفتيش خارج مدينة قلعة عاصمة المقاطعة. وذكرت مقاطعة نانجرهار شرقي أفغانستان أن القوات الأفغانية قتلت 7 مسلحين تابعين لتنظيم «داعش» في المقاطعة، خلال عملية خاصة.