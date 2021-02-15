شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يرد: دعوة ماسك للحديث مع بوتين.. مثيرة للاهتمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأحد، إنه يتم النظر حالياً في دعوة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، لمناقشة صوتية على تطبيق «كلوب هاوس»، مشيراً إلى أن الدعوة «مثيرة للاهتمام، ولكن لا بد من معرفة الأمور التي سيتم عرضها ومناقشتها» قبل اتخاذ القرار.

وأكد بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»، أن بوتين «لا يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يدير أياً من حساباته الرسمية بنفسه».

وكان ماسك وجَّه، السبت، دعوة إلى بوتين على «تويتر» لتبادل الحديث من خلال شبكة التواصل الاجتماعي «كلوب هاوس».

وقال رجل الأعمال الأمريكي، مخاطباً بوتين بالإنجليزية: «هل ترغبون في الانضمام إليّ لإجراء حديث في كلوب هاوس». وأضاف باللغة الروسية: «إنه لشرف عظيم أن أتحدث معكم».

و«كلوب هاوس» تطبيق يشبه إلى حدّ كبير البث الصوتي المباشر، ويتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم وقصصهم، وبناء صداقات ضمن مجموعات للدردشة حول العالم. وشهد التطبيق في الأيام القليلة الماضية إقبالاً متزايداً، حيث أفادت تقارير بأن المنصة تستقطب مليوني مستخدم كل أسبوع.