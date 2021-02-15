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«الصحة العالمية» تصرح باستخدام «أسترازينيكا» بصفة عاجلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد «كوفيد-19»، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.
وذكرت المنظمة في بيان «أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ضد «كوفيد-19» للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحين ليتم طرحهما عالمياً من خلال (آلية) كوفاكس»، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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