شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تصرح باستخدام «أسترازينيكا» بصفة عاجلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد «كوفيد-19»، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.

وذكرت المنظمة في بيان «أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ضد «كوفيد-19» للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحين ليتم طرحهما عالمياً من خلال (آلية) كوفاكس»، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.