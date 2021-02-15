شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة «تتجمد» بموجة صقيع قطبية غير مسبوقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، الاثنين، من أن موجة برد «غير مسبوقة» ستجتاح الولايات المتحدة في بداية الأسبوع، مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.

ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج، وهبوب عاصفة ثلجية، كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعاً في درجة الحرارة.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن «أكثر من 150 مليون أمريكي يعيشون في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة، ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية».

وأوضحت الهيئة أن «سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية يعود إلى مزيج من الإعصار القطبي الذي يحمل درجات حرارة متجمدة، والمنخفض النشط، مع موجات هطول الأمطار».

وأضافت أنه «تم تسجيل انخفاض قياسي في درجة الحرارة، وسيتم تجاوزها خلال موجة الصقيع القطبي هذه».

وفي وسط البلاد، وصلت درجات الحرارة بالفعل إلى مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 45 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق ولاية مينيسوتا، وهي من أبرد الولايات في البلاد.

وأدى تساقط الثلوج إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، بما في ذلك في ولاية تكساس، حيث تسببت العاصفة الجليدية في حدوث تصادم ضخم للسيارات على طريق سريع بالقرب من دالاس يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات.

وأصدرت سبع ولايات على الأقل، هي: ألاباما وأوريغون وأوكلاهوما وكانساس وكنتاكي وميسيسيبي وتكساس تنبيهات عن الطقس، ووافق الرئيس جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في تكساس.