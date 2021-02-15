شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا شخص «بلا كهرباء» وسط برد قارس في تكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكساس - رويترز

شهدت الولايات المتحدة هبوطاً شديداً في درجات الحرارة وصل لحد التجمد، ابتداءً من المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي حتى السهول العظمى، وفي ولايات وسط المحيط الأطلسي.

وأعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ الاثنين، وقرر إرسال مساعدات اتحادية لولاية تكساس؛ حيث تراوحت درجات الحرارة الاثنين من 22 درجة مئوية تحت الصفر، إلى ست درجات تحت الصفر.

وقد أدى هبوط درجات الحرارة في تكساس إلى زيادة الطلب على الكهرباء، مما أجبر شركة تشغيل شبكة الكهرباء بالولاية الاثنين إلى قطع الكهرباء بشكل متناوب، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من مليوني مشترك من الكهرباء.