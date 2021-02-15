شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

حمّل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين، الاتحاد الأوروبي مسؤولية تدهور علاقاته مع روسيا، واتهم التكتل الأوروبي بـ«تدمير آليات التعاون بشكل ممنهج».

وتتعرض العلاقات بين روسيا والغرب، وهي بالفعل في أدنى مستوى لها منذ انتهاء الحرب الباردة، لضغوط متجددة تحمل بين طياتها إمكانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال لافروف الأسبوع الماضي إن موسكو ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها التكتل عقوبات اقتصادية مؤلمة، وهو تصريح وصفته ألمانيا بأنه «مقلق وغير مفهوم».

وفي محادثات مع وزير الخارجية الفنلندي الاثنين، حمّل لافروف مسؤولية الوضع المتردي للعلاقات على كاهل بروكسل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن لافروف قوله، إن «الاتحاد الأوروبي هو من عرَض العلاقات للتدهور بشكل مستمر. هيكل هذه العلاقات يُدمر بشكل واع بمبادرة من بروكسل».

وأضاف لافروف: «دمر الاتحاد الأوروبي باستمرار كل الآليات دون استثناء».

ومع ذلك تابع لافروف أن ذلك لا يعني أن روسيا ستتراجع عن علاقاتها مع الدول الأعضاء، بشكل فردي.

ومضى بالقول: «لا تخلطوا بين أوروبا والاتحاد الأوروبي. عندما يتعلق الأمر بأوروبا لن نذهب لأي مكان. فلدينا كثير من الأصدقاء في أوروبا».