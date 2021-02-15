شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السوداني يجدد عقد مدرب المنتخب فيلود حتى 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الاتحاد السوداني لكرة القدم عقد مدرب المنتخب الوطني الفرنسي هوبير فيلود حتى فبراير 2022، كما جدد الاتحاد عقود كل من خالد بخيت المدرب العام بالمنتخب الوطني، والفرنسي منير لهباب مدرب المنتخبات السنية، والجزائري آيت عبدالملك المحاضر بلجنة المدربين.

وتقدم كمال شداد رئيس الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقب توقيع العقود، بالشكر للمدربين الأجانب على عملهم المميز مع المنتخبات الوطنية السودانية، مبيناً أن الاتحاد رأى ضرورة استمرارهم حتى يكملوا ما بدأوه من تطوير في المنتخبات. وأثنى على المدربين الأجانب وطريقة تعاونهم مع الاتحاد.

هذا واعتبر حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن تجديد التعاقدات مع الرباعي مستحق لنجاحاتهم في الفترة الماضية، وقال إن الفرنسي فيلود مدرب المنتخب ساهم بشكل كبير في تطوير أداء «صقور الجديان»، متمنياً التوفيق للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

من جانبه، أوضح هوبير فيلود مدرب المنتخب السوداني أن هناك ثلاثة دوافع قادته لتجديد تعاقده، وهي الفرصة الكبيرة في الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا2021، وسياسة اتحاد الكرة ورغبة قادته في تحقيق النجاحات والعمل على خلق بيئة تقود للتطور، والاهتمام الكبير الذي تجده كل المنتخبات من إدارة الاتحاد الحالية.