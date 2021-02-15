إصابة جديدة لمدافع ريال مدريد كارفاخال



يبدو أن لعنة الإصابات تلاحق ظهير ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال، وهذه المرة في فخذه الأيمن، بحسب ما أفاد النادي الملكي الاثنين.

وسجل كارفاخال الأحد عودته إلى ريال بعد غيابه عن صفوفه لأكثر من شهر بسبب الإصابة، لكنه لم يصمد في أرضية الملعب لأكثر من 25 دقيقة خلال المباراة التي فاز بها فريق المدرب زين الدين زيدان على فالنسيا 2-صفر في الدوري المحلي؛ إذ توجه مباشرة إلى غرف الملابس قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 28.

وقال ريال في بيان الاثنين: بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا داني كارفاخال، تم تشخيص إصابته بضرر عضلي في فخذه الأيمن مع تأثر الوتر. من دون أن يحدد المدة التي يحتاج إليها اللاعب للتعافي، لكن وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن قرابة شهرين.

وهي الإصابة الرابعة هذا الموسم لكارفاخال الذي غاب عن الفريق حتى الآن قرابة 100 يوم.

وسبق له أن أصيب في الفخذ الأيمن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وهو عائد للتو من إصابة عضلية تعرض لها في المباراة الأولى للعام الجديد في الثاني من يناير/كانون الثاني.

وأبدى زيدان أسفه لإصابة كارفاخال مجدداً، قائلاً الأحد بشأن الإصابات الكثيرة التي يعاني منها فريقه هذا الموسم: لا أفهم ما يحصل هذا صحيح، نعاني كثيراً من الإصابات العديدة أشعر بالقلق، أنت كمدرب عندما تخسر لاعباً مماثلاً لكارفاخال، تشعر بالغضب. أشعر بالأسف حيال كارفاخال الذي لعب بشكل جيد خلال الدقائق الـ25 قبل خروجه للإصابة، نحن نخسر لاعباً مهماً، لكن لا يمكنني أن أمنحكم تفسيراً لكل هذه الإصابات.

وتشكل إصابة كارفاخال ضربة إضافية لريال وزيدان اللذين يفتقدان القائد سيرخيو راموس، والثلاثي البرازيلي مارسيلو وإيدر ميليتاو ورودريغو، ألفارو أودريوسولا، البلجيكي إدين هازارد، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، وذلك قبل 10 أيام من مباراته في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 24 فبراير/شباط ضد أتالانتا الإيطالي.