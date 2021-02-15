شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصل إلى البلاد.. وفي استقباله حمدان بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، إلى البلاد الإثنين، في زيارة خاصة للدولة.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في استقباله، لدى وصوله.

كما كان في الاستقبال الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، واللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سموّ ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سموّ ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة.

يرافق الملك حمد بن عيسى، خلال الزيارة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. (وام)