شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي هاتفياً رئيس زيمبابوي بوفاة شقيقته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع ايمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في وفاة شقيقته، وعدد من وزرائه، وسفير بلاده لدى دولة الإمارات، إثر إصابتهم بفيروس «كوفيد ـ 19».

كما أعرب سموه خلال الاتصال عن أصدق التعازي والمواساة إلى زيمبابوي حكومة وشعباً، وإلى عائلات المسؤولين المتوفين في مصابهم، متمنياً الصحة والسلامة لشعب زيمبابوي الصديق من كل مكروه.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع شعب زيمبابوي الصديق، ومساندتها له في مواجهة الظروف الصعبة التي تشهدها حتى تتعافى من تداعيات الجائحة.

من جانبه أعرب ايمرسون منانجاجوا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما أبداه سموه من مشاعر تضامن طيبة تجاه بلاده وشعبه، مثمناً المساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لزيمبابوي لدعم جهودها وإجراءاتها في مواجهة الجائحة. (وام)