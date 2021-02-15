شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب: تحملنا مهمة إضفاء الصبغة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها السعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إنه لم يكن مدرجا على أجندة شباب التنسيقية حلم التمكين، وأنه كان كل هم الشباب هو المشاركة وهذا ظهر من خلال مشاركة شبابنا في كل المنتديات ومؤتمرات الشباب.

وأضافت سعيد خلال المائدة المستديرة التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب بعنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية" :"في 2019 فكر أحد شبابنا في مبادرة مراكب النجاة، ووزارة الهجرة نفذت هذه المبادرة، ونحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عندما أردنا التوسع دشنا لجان نوعية ومراكز أبحاث وكنا في احتياج لشباب متخصص، ففتحنا الباب لشباب غير مسيس وتحملنا مهمة إضفاء الصبغة السياسية على هؤلاء الشباب، وهذا بسبب إيماننا بضرورة أن رجل الدولة التكنوقراط يجب أن يكون له خلفية سياسية، وكلنا رأينا الظهور المشرف لزملائنا النواب في البرلمان، والمصريين كلهم كانوا مبهورين بهم وبظهورهم المشرف، وعلقوا عليهم آمالاً كبيرة".

وذكرت هادية حسني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه منذ رئاسة مصر للاتحاد الافريقية رأينا تصدر المراة دائما فى القمة وأن هناك تشجيع دائم لها ، متابعة :" من خلال رياضتى احاول ان أفيد المجتمع ليس فى مصر فقط و لكن فى افريقيا ، التنسيقية هة السبب فى وجودى فى برلمان 2021 ".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.

و يدير الجلسة، الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.