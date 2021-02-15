شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تكرم وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى مواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرَّمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الموقر اليوم الاثنين، برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، وحضور اللواء أحمد العوضى وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره فى تأهيل وتدريب الأئمة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى التأليف والترجمة والنشر، وجهوده فى تفعيل دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى، مشيدين بإصدارات وزارة الأوقاف المتميزة فى هذا المجال.

وقد استمعت اللجنة اليوم إلى عرض وزير الأوقاف لجهود الوزارة فى مكافحة التطرف ونشر صحيح الدين، بما يسهم فى تحصين المجتمع ولا سيما الشباب ضد محاولات استقطاب الجماعات المتطرفة، مؤكدين أن الوزارة تعد أحد الأعمدة الرئيسية فى الحفاظ على الأمن الفكرى للمجتمع، مشيدين بالدور الذى تقوم به الوزارة فى ذلك.