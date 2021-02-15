شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام " يطلق قناة على "اليوتيوب" لإلقاء الضوء على القضايا السيناوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه تم الاتفاق على إنشاء قناة جديدة على موقع "اليوتيوب"، يلقى الضوء على القضايا السيناوية، وسيعمل بها أبناء سيناء فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الاثنين ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين ، رئيس اللجنة، وبحضور النائبين نادر مصطفى وكيل اللجنة وتامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار كرم جبر، إلى أن دور المجلس هو تنظيم الإعلام وليس صناعته، قائلاً: لا يمكن أن يتدخل المجلس فى إعلام ماسبيرو أو الصحف القومية فهناك الهيئة الوطنية للصحافة هى المسئولة عن الصحافة القومية وهناك الهيئة الوطنية للإعلام مسئولة عن إعلام ماسبيرو، والسلطة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الهيئتين".

ونوه كرم جبر، إلى أن ديون المؤسسات الصحفية يرجع تاريخها الى الخمسينات والستينيات ، وهناك مشكلات فى حصيلة الإعلانات بالصحافة القومية لكن ليس من اختصاصه الحديث عن هذه القضايا.

من جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تحتاج إلى تنظيم ومعرفة الصلاحيات لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

من جانبه شدد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، على ضرورة الاهتمام بقضايا الوعى والهوية المصرية والشباب المصرى وأن يكون للإعلام المصرى دوره فى هذه القضايا، مشيراً إلى الحاجة لقانون جديد ينظم الإعلام المصرى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الهيئات الإعلامية والصحفية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جاءت لتحل محل وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، قائلا: "ونحن قلبنا وجعنا على المؤسسات الصحفية القومية"، مضيفاً: "نأمل حل المشكلات داخل المؤسسات القومية وماسبيرو".