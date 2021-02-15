شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة للنواب: "أنا راجل بتاع بيزنس وحصرنا كل شبر فى أصول الوزارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة اتبعت خطة بشأن رفع كفاءة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك المستغلة ولا تحقق عائد اقتصادى، حيث تم عمل حصر لكافة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك التى لا تدر عائد اقتصادى مناسب، متابعا:" عمل حصر لكل شبر تابع للوزارة، انا راجل بتاع بيزنس".

وأوضح القصير، خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن كان هناك بعض الأراضى التابعة للوزارة التى لم يتم زراعتها منذ حوالى 15 عاما، تم تأجيرها بـ11 مليون جنيه، بالإضافة لمزرعة تضم 4861 فدان كانت تدر عائدا 500 الف جنيه تقريبا تم تأجيرها بقيمة 47 مليون جنيه، كما يوجد 51 مزرعة تم تحقيق أعلى عائد استثمار اقتصادى بها، كل هذا فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وطالب وزير الزراعة، إلقاء الضوء على المعامل المركزية، متابعا:" حاصلين على أعلى شهادات، كثير من الدول تجرى عيناتها فى معاملنا، لدرجة أننا بدأنا ننتشر فى السوق المحلى للحفاظ على السوق المحلى، وبدأنا نأخذ عينات من الأسواق لتتبع هذا الأمر، والحفاظ على صحة المواطن المصرى.

وتابع:" فيما يخص مشكلة محصول قصب السكر، الوزارة تتبنى مشروع قومى فى القصب سيحقق طفرة كبيرة، خاصة وأن الازمة تعتمد على زراعتها بالطرق التقليدية، وتركه فى الأرض لسنوات طويلة يؤدى إلى ضعف الانتاجية، وسيتم بحث تطبيق زراعة المحصول بالشتل لزيادة الانتاجية، وسيحصل المزارع على دعم فى سبيل التحول للشتل تم التعاقد مع شركة تنتج شتل ".