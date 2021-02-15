شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم :حققنا 340 مليون مشاهدة على منصة إدارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن ارتفاع عدد المحتوى التعليمى الموجود على منصة "إدارة التعليم " من 7000 محتوى إلى 50 ألف، باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفا: "حققنا 340 مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أى موقع فى العالم، وذلك بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة "ذاكر".

وأضاف، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن كافة الكتب الدراسية فى الثانوية أصبحت ديجيتال، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، مضيفا: "الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع أورانج، من خلال باقة تكلفتها 5 جنيهات، توفر دخول مجانى على كافة منصات وزارة التعليم، وأن بعض شركات الاتصالات وفودافون قدموا نفس العروض للطلاب".

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم اليوم، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة.

وأكد الوزير: "نعمل على أن تصبح كل كتب الوزارة تفاعلية، وحاليا لدينا أكثر من 120 كتاب تفاعلى، ونبذل جهود مع أطراف عديدة، إن كل طالب فى مصر يكون معاه جهاز متصل بالإنترنت، بحيث لو احتجنا لمخاطبتهم نلاقيهم".

يذكر أن وزير التعليم عرض بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير وكشف فيه أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج".