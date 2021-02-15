شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: الحوار والانفتاح والتنوع الأيديولوجى سر نجاح التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، أن سر نجاح التنسيقية هو الحوار والانفتاح والتنوع الأيديولوجى المتواجد فى التنسيقية، مضيفة:" كان كل حلمنا أن نشارك ويكون لنا صوت مسموع والحلم أصبح حقيقة".

وأضافت سها سعيد، خلال كلمه لها فى المائدة المستديرة للتنسيقية، أنهوعندما تعززت فرصهم فى التمكين لم ينسوا المجتمع المدنى وأن لديهم نواب فى المحافظين يعملون فى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى.

وتابعت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب قائلة: "ما نشاهده اليوم هو مشهد ناجح لأحد اهداف التنمية المستدامة، تنسيقية شباب الأحزاب تجربة تنجح أكتر وتثبت أننا قادرين أن ندير خلافتنا، مبادرة الوعى امان التى شنتها التنسيقية تجربة فى منتهى التفرد ".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.

و يدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.