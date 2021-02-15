شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" توافق على بيان الوزير بشأن برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، موافقتها على بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الذى ألقاه بالجلسة العامة يوم 24 من شهر يناير الماضى، بشأن ما تم تنفيذه من قبل الوزارة حول برنامج الحكومة.

وخلال الاجتماع، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الزراعة والصناعة من أكبر القطاعات الاقتصادية الصلبة، والظروف التى مرت بها مصر خلال جائحة كورونا أثبتت أن المزارع المصرى لم يتخل عن دوره، ارتفاع عالمى فى أسعار الأسمدة، وعدم التزام الشركات بتوريد الأسمدة المطلوبة، ما يهدد بكارثة فى الموسم الصيفى.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، أحال بيان السيد القصير وزير الزراعة، الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وخلال اجتماع اللجنة اليوم، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة إنتاج بذور الخضر، وبالفعل تم إطلاق برنامج قومى فى هذا الصدد، خاصة وأننا كنا نستورد 100% من بذور الخضر، وبدأنا خلال الفترة الأخيرة تسجيل 22 صنف من الخضر، وهذه الأصناف مبشرة وسنوجه دعوة للمجتمع المدنى لمشاهدة التجربة التى تهدف لتخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح.