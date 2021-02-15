شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى لنواب تنسيقية شباب الأحزاب: تركتم مثلا عظيما فى القضاء على الختان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب لدعمهم قانون تجريم الختان، متابعة:" فخورة بالبنات الجدعة الشاطرة من النائبات التى حولت اليوم العالمى للقضاء على الختان فى البرلمان والشيوخ إلى انتفاضة ضد هذه الجريمة بالقانون والتوعية والتعليم نحميها من الختان".

وأضافت مايا مرسى، خلال كلمه لها فى المائدة المستديرة للتنسيقية، أن التنسيقية تضم شابات متميزات، مطالبة كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر الاهتمام بالمرأة، متابعة:" نعمل مع كل فروع المجلس فى المحافظات وهناك تعاون كبير مع الجمعيات المختلفة من كافة المستويات".

ووجهت مايا مرسى رسالة لنواب تنسيقية شباب الأحزاب:" تركتم مثل عظيم فى اليوم العالمى للقضاء على الختان، نحن فى العصر الذهبى للمرأة المصرية اعطاها الكثير، وهناك شراكة بين المجلس القومى للمرأة وبين وزارة الهجرة".

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك فى المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة فى مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحى عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية فى التمكين الاجتماعى للشباب.

ويدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.