شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر : مبادرة حياة كريمة مشروع غير مسبوق والدولة لا تنفق من أجل الوجاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غير مسبوق في تاريخ مصر، مشدداً علي أهمية التركيز الإعلامي علي الانجازات التي يحقق هذا المشروع لصالح أهالينا في القري المصرية، والتركيز علي الميزة النسبية لكل قرية وإيضاح الحقائق لاسيما والشائعات التي يتم ترديدها بشأن نزع الملكية، قائلاً : لازم نفهم المواطن لكي يكون داعماً،

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة اختصاصات ودور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وشدد جبر علي أهمية التسويق إعلاميا للمشروعات القومية الكبرى حتى تطلع المواطنين علي حقائق الأمور ومجرياتها والإنجازات علي تحدث علي أرض الواقع، لاسيما والشائعات التي تُصاحب كل إنجاز يتحقق فضلا عن توضيح كل التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن ومنها ما يردد بشأن ما الداعي لإنشاء الكباري وما الفائدة منها، واجابتها بسيطة أنها تأتي في إطار التخطيط لمجتمع عمراني أكبر.

وأضاف كرم جبر، يجب أن يعلم المواطن أن الدولة لا تنفق من أجل الوجاهة.. الرسالة لا بد أن تكون واضحة وأن المشروعات القومية والنهضة التنموية التي تحدث على أرض مصر منتها من الوقوف على رجلها لاسيما في مواجهة كورونا.

ونوه رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام، إلي المبادرة التي قام بها المجلس الأسبوع الماضي في هذا السياق من أرض السلام "شرم الشيخ" بحضور 140 صحفيا ووسائل اعلام اجنبية لنقل حقيقة الأمن والسلام التي تتمتع به مصر، وأنها بلد آمنة.

وأشار كرم جبر ، في السياق ذاته إلي مبادرة الاهتمام بقضية الوعي لدي المواطنين لمواجهة المتربصين، فضلا عن فكرة بناء الوعي مع وزارة الأوقاف بحضور الإعلاميين الذين يغطون الملف فضلا عن الدعاة والداعيات، ويتم عقد مؤتمر شهريا للتوعية بقضية معنيه، ومنها التفرقة بين شهيد الحق وشهيد الباطل، و الاديان والاوطان.