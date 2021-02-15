شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مشترك مع عليا الوفد ورؤساء اللجان العامة ومساعدى رئيس الحزب.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، عقد اجتماع مشترك للهيئة العليا ورؤساء وسكرتيرى عموم لجان المحافظات ومساعدى رئيس الحزب، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، يوم الخميس المقبل، الموافق 18 فبراير.

يناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:

أولا: عرض القرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذى منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ثانيا: عرض الموقف المالى الحالى للحزب والمتطلبات المستقبلية.

ثالثا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد فى المحافظات لها.