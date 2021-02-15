شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية ونعمل مع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية كيان يؤمن بقيمة اجراء الحوار، مضيفا أن جلسة اليوم تحمل عنوان دور المجتمع المدني فى النهوض بالدول النامية.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال كلمه لها فى المائدة المستديرة للتنسيقية، أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب واعد يعبر عن الشعب المصرى، مشيرة الى أن وزارة الهجرة تتعامل مع جميع الوزارات و الهيئات و تعمل مع الجميع .

وأشارت نبيلة مكرم، إلى أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية و لكن ضد الهجرة غير الشرعية ، الدولة نجحت بكل أجهزتها و مؤسساتها فى عودة 77 الف مواطن مصرى من العالقين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم مائدة مستديرة تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.

و يدير الجلسة، الإعلامى أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.