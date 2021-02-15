شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مائدة مستديرة حول دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، المائدة المستديرة التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك تحت عنوان "دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية"، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

شارك في المائدة، النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، والنائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.

و يدير الجلسة، الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.