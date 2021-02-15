شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستعرض تحديات التعدين أمام "صناعة النواب".. أخطرها البيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك تحديات تواجه قطاع التعدين كما أنه لا توجد خريطة واضحة، مضيفا: "بدأنا عملية تحديد التحديات التى تواجهنا، وعلمنا أن الإطار التشريعى به تحديات وأزمات لم تجذب أى مستثمر ولم تكن بالقدر المطلوب كما أن هناك بيروقراطية التراخيص".

وأضاف الوزير طارق الملا، أنه تم طرح مزايدة للذهب والمعادن النفيسة وموعد إغلاقها نصف مارس.

ومن ناحيته قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بيمجلس النواب، إن هناك شكاوى من المستثمرين تقدمت للجنة بأن سعر الغاز الطبيعى فى مصر أعلى من الأسعار العالمية.

وقال رئيس لجنة الصناعة، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن اللجنة خاطبت وزير المالية بإفادة اللجنة بقيمة الضريبة على الأرباح التجارية وكذلك قيمة الضريبة على القيمة المضافة من الفترة 2014 وحتى 2020.

وأشار محمود إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إعداد قانون صناعة موحد بجانب العمل على فك التداخل بين الوزارات المختلفة لجذب المستثمرين.