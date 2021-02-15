شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لنقابتى محامى جنوب القاهرة وحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى سخى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، ووكيل نقابة المحامين، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانونى لنقابتى جنوب القاهرة وحلوان.

وأشار مجدى سخى، إلى أن نتائج الانتخابات فى النقابات التى اكتمل النصاب القانونى لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.