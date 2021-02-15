شرطة الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة. ونقلت مصادر محلية عن أمين سر اللجنة التنظيمية في حركة «فتح» ببيت حنينا عامر عوض أن مجموعة كبيرة من شرطة الاحتلال وأجهزتها المخابراتية داهمت منازل الشبان (محمود أبو طاعة، وأحمد أبو طاعة، ومعتز بسيسو، وعلي الدر) واعتقلتهم بعد تفتيش مذل لمنازلهم.



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