ميانمار تهتز بسبب تحركات الجيش

أثارت مشاهدة ناقلات جند مدرعة في أكبر مدينة في ميانمار وإغلاق الإنترنت التوترات السياسية، بعد أن انتهكت أعداد كبيرة من الناس في جميع أنحاء البلاد الأوامر ضد المظاهرات احتجاجًا على استيلاء الجيش على السلطة.

وقد ازداد القلق العام بالفعل في الليالي القليلة الماضية بسبب الاتهامات العديدة بتلاعب الجيش بالمجرمين المفرج عنهم من السجن لتنفيذ أعمال عنف ليلية وإثارة الذعر.

ودعا سفراء من الولايات المتحدة وكندا و12 دولة أوروبية قوات الأمن في ميانمار إلى الامتناع عن العنف ضد من «يحتجون على الإطاحة بحكومتهم الشرعية». وأدانوا توقيف قادة ونشطاء سياسيين وتدخل الجيش في الاتصالات.

السعي نحو الحرية

ذكر في بيان مشترك للسفراء «نحن ندعم شعب ميانمار في سعيه من أجل الديمقراطية والحرية والسلام والازدهار...العالم يراقب».

قال المجلس العسكري بقيادة الجنرال مين أونج هلاينج، إنه اضطر للتدخل لأن الحكومة فشلت في التحقيق بشكل صحيح في مزاعم التزوير في انتخابات العام الماضي، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو كي بأغلبية ساحقة. لم تجد لجنة الانتخابات بالولاية أي دليل يدعم هذه المزاعم.

ولم ترد أنباء رسمية عن سبب عبور ناقلات الجند المدرعة في شوارع يانغون، وشق طريقها عبر حركة المرور المزدحمة. التي كشفت عنها مقاطع فيديو انتشرت وتقارير أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي عن حركة شاحنات مكتظة بالجنود، وكذلك في مدينة ماندالاي بوسط البلاد.

كما يبدو أنه صدر عن وزارة النقل والاتصالات الطلب من مزودي خدمة الهاتف المحمول إغلاق اتصالات الإنترنت من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا يوم الإثنين. تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ورد في إشعار قيل إنه من مزود الخدمة Oredoo ميانمار يحتوي على نفس التفاصيل. أكد أن العديد من المستخدمين الذين تم الاتصال بهم من خلال وسائل أخرى أنه تم قطع الوصول على الرغم من خدمات النطاق العريض والجوال.

جيش ميانمار:

- استولى الجيش على السلطة في 1 فبراير

- اعتقل زعيمة البلاد المنتخبة، أونغ سان سو كي، وأعضاء حكومتها

- منع المشرعين المنتخبين مؤخرًا من افتتاح جلسة جديدة للبرلمان.

- يسمح لهم باعتراض الاتصالات الإلكترونية وغيرها دون أمر قضائي

- يسمح لهم باحتجاز المعتقلين لأكثر من 24 ساعة دون إذن من المحكمة.

المحتجون:

احتشد المتظاهرون في يانغون مرة أخرى خارج السفارتين الصينية والأمريكية.

يتهمون بكين بدعم النظام العسكري ويثنون على تصرفات واشنطن معاقبة الجيش.

وحمل متظاهرون آخرون لافتات تحث الناس على مقاطعة الشركات المرتبطة بالجيش.

جذبت 8 أيام من المظاهرات في الشوارع مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع على الرغم من التهديد بالسجن 6 أشهر

المقاومة أيضًا في الفضاء الإلكتروني:

1- قامت جماعة تطلق على نفسها Brotherhood of Myanmar Hackers بتشويه موقع الأخبار الرقمية الحكومية في ميانمار

2- استبدلت المحتوى الموجود على صفحتها الرئيسية بكلمات وصور مناهضة للاستيلاء العسكري.