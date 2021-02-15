مظاهرة تطالب تركيا بالإفراج عن أوجلان

شهدت مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا، مظاهرة أمام مقرات الأمم المتحدة، تطالب بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا، ورفع المتظاهرون صورًا لأوجلان في الذكرى 22 لاعتقاله على يد الاستخبارات التركية. وتم اعتقال أوجلان بعد أشهر على خروجه من سوريا، وإثر أزمة بينها وبين تركيا، وصلت حد حشد القوات التركية على الحدود مع سوريا، للمطالبة بتسليم أوجلان، الزعيم الذي كان حزبه يخوض صراعًا مسلحًا داخل تركيا مع القوات الحكومية، طيلة عقود. وبعد أشهر على خروجه من سوريا تم الإعلان عن اعتقاله في عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وعبر عملية استخباراتية لم تزل تفاصيلها غير معلنة بعد، إلا أن ثمة من يتحدث عن دعم استخباراتي إسرائيلي وأمريكي في العملية.



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