اخبار العالم

الوداد يجري مسحة طبية للكشف عن “كورونا” استعدادا لمقابلة الفتح الرباطي

0 نشر
حمزة المتقي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - عبدالحي حسين - أخضع نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أطر النادي، ولاعبين، لفحوصات مخبرية خاصة بفيروس المستجد، استعدادا لمقابلة الفتح الرباطي.

وأعلن نادي الوداد، في بلاغ له، إجراء لاعبي الفريق، والأطر التقنية، والإدارية، والطبية مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في مقر إقامة الفريق، وذلك قبل خوض مباراة، يوم غد الثلاثاء، أمام الفتح الرباطي، في إطار الجولة السادسة من البطولة الوطنية.

وتابع البلاغ نفسه أن الكتيبة الودادية ستشد الرحال مباشرة بعد هذه المباراة صوب العاصمة المصرية القاهرة، من أجل خوض أولى جولات مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، يوم الجمعة المقبل.

150205512_4017171071678230_4078456047365928097_o 150244490_4017171031678234_8236493218468357935_o

ويحتل الفريق البيضاوي المركز الثاني في جدول الترتيب العام للبطولة الإحترافية برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز العاشر بـ6 نقاط.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا