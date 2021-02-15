الوداد يجري مسحة طبية للكشف عن “كورونا” استعدادا لمقابلة الفتح الرباطي

جدة - عبدالحي حسين - أخضع نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أطر النادي، ولاعبين، لفحوصات مخبرية خاصة بفيروس كورونا المستجد، استعدادا لمقابلة الفتح الرباطي.

وأعلن نادي الوداد، في بلاغ له، إجراء لاعبي الفريق، والأطر التقنية، والإدارية، والطبية مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في مقر إقامة الفريق، وذلك قبل خوض مباراة، يوم غد الثلاثاء، أمام الفتح الرباطي، في إطار الجولة السادسة من البطولة الوطنية.

وتابع البلاغ نفسه أن الكتيبة الودادية ستشد الرحال مباشرة بعد هذه المباراة صوب العاصمة المصرية القاهرة، من أجل خوض أولى جولات مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، يوم الجمعة المقبل.

ويحتل الفريق البيضاوي المركز الثاني في جدول الترتيب العام للبطولة الإحترافية برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز العاشر بـ6 نقاط.