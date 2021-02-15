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الحكومة تمدد الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أسبوعين إضافيين

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قررت الحكومة، اليوم الاثنين، تمديد بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.

وقالت الحكومة، في بلاغ لها اليوم، أن هذا القرار يأتي تبعا للتوصيات التي أصدرتها اللجنة العلمية والتقنية، والتي تنص على ضرورة الاستمرار في الاجر

كما يأتي على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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