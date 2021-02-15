الحكومة تمدد الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أسبوعين إضافيين

جدة - عبدالحي حسين - قررت الحكومة، اليوم الاثنين، تمديد بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا.

وقالت الحكومة، في بلاغ لها اليوم، أن هذا القرار يأتي تبعا للتوصيات التي أصدرتها اللجنة العلمية والتقنية، والتي تنص على ضرورة الاستمرار في الاجر

كما يأتي على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.