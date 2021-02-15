اشتباكات بالصواريخ والقذائف بين عائلتين في لبنان! – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شهدت ضواحي العاصمة اللبنانية، ليلة أمس الأحد، اشتباكات دامية بين عائلتين، استخدما خلالها الصواريخ، والقذائف المضادة للدبابات.

ونقل موقع “مستقبل وطن نيوز” عن وسائل إعلام لبنانية قولها إن اشتباكات مسلحة وقعت في منطقة الليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية، بالرصاص، وصواريخ “آر بي جي”، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بينما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط قتيل.

وكشفت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام سقوط 4 جرحى، نتيجة اشتباكات عنيفة وقعت، ليلة الأحد/ الاثنين، بين عائلتين في منطقة الكفاءات، والليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية، استخدم فيها الرصاص، وقذائف “آر بي جي”، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنطقة المذكورة من الضاحية الجنوبية لبيروت تخضع لنفوذ “حزب الله”، وحركة “أمل”، وتشهد بشكل متكرر اشتباكات مسلحة بين عائلات، وعشائر بقاعية تقطن في المنطقة على خلفيات خلافات شخصية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاشتباكات، وكذا تحركا للقوات المسلحة في المنطقة ذاتها.