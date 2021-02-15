الأمير هاري وميغان ميركل ينتظران مولودا جديدا

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل، مولودا جديدا، حسب ما كشفه المتحدث باسمها لوسائل الإعلام البريطانية، أمس الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم الزوجين: “يمكننا أن نؤكد أن آرتشي، الابن الأول، لدوق ودوقة ساسكس سيكون أخا كبيرا”.

وأضاف المتحدث باسم الأميران المتخليين عن مهامها الرسمية: “دوق ودوقة ساسكس يشعران بسعادة غامرة، لأنهما ينتظران طفلهما الثاني”.

وكانت ميغن ماركل قد كشفت، سابقا، أنها فقدت جنينا إثر إجهاض تلقائي قبل شهور، معبرة عن شعورها الحزين جراء ذلك.

وأنجب الزوجان هاري، وميغان، مولودهما الأول، آرتشي، في 6 ماي 2019، قبل تخليهما عن مهامهما الملكية، والتفرغ للأنشطة الخيرية، وحياتهما الخاصة.