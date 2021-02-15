كاتب تركى يكشف خطة أردوغان للسيطرة على الجامعات بتعيين قيادات حزبه

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

كشف الكاتب التركى مراد يتكين، عن سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتحويل جميع رؤساء الجامعات إلى رؤساء حزبيين" وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".



وقال إن «رئيس جامعة بوجازيتشى الجديد «مليح بولو»، يعد الحلقة الأولى فى سلسلة الرؤساء الحزبيين الذين سيعينهم أردوغان فى الجامعات" موضحا فى مقالٍ له على موقع تركى، أنه من الواضح أن جامعة بوجازيتشى، ستمتلئ بأعضاء هيئة التدريس الحزبيين، مع تغيير هيئة التدريس فى الجامعة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تهرب الجامعات الوقفية -الخاصة- الناجحة الأخرى مثل كوتش وسابانجى من مصير جامعة بوغازيتشي.

وأكد يتكين أن «أحد أهداف حزب العدالة والتنمية تفريغ الجامعات من مضمونها التعليمى والتوعوي.

واختتم يتكين مقاله بعبارة «الجامعات مثل (البوسفور وبيلكنت والشرق الأوسط وحاجت تبه وجراح باشا) يتم التقليل من قيمتها من خلال فرض طابع حزبى عليها»، مؤكدًا أن الدور سيأتى على الجامعات الوقفية الخاصة أيضًا.

وقالت السلطات التركية أن نحو 600 شخص اعتقلوا منذ الرابع من يناير مع انتشار الاحتجاجات فى إسطنبول وأنقرة، وتم الإفراج عن معظمهم لكن الحكومة رفضت انتقادات المحتجين، قائلة أن المظاهرات ذات دوافع سياسية.

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضى بسبب تعيين أردوغان لعضو الحزب الحاكم مليح بولو، رئيسًا لجامعة بوغازيتشى فى إسطنبول. فيما يقول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أن العملية كانت غير ديمقراطية