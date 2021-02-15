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الإمارات .. تقديم 31604 جرعات جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 31,604 جرعات خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الإثنين، 5,086,835 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 51.43 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد- 19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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