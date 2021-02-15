حلف الناتو يؤكد استمرار دعمه للعراق لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

أكد حلف شمال الأطلسي أن مهمته في العراق لا تتوقف عند مكافحة الإرهاب بل تتوسع نظرًا لما يتطلبه الوضع على الأرض.



وقال الأمين العام لحلف "ناتو" ينس ستولتنبرج : "سنواصل عملياتنا في العراق حتى نتأكد من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل".

ومؤخرا، ومع إطلاق العراق مرحلة جديدة في حربه ضد تنظيم داعش بعد تفجيرات دامية في بغداد تسلمت قوات الأمن دعما لوجستيا من التحالف الدولي.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، إن قوات الأمن العراقية تسلمت معدات عسكرية من خلال برنامج صندوق التدريب والتجهيز في قاعدة الأسد الجوية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن المعدات الجديدة يمولها برنامج صندوق تدريب وتجهيز في قاعدة الأسد الجوية لمكافحة داعش.

وأوضح أن "التجهيزات تضمنت 15 سيارة دفع رباعي ومعدات الأمن الأساسية للجيش العراقي أثناء قيامهم بعمليات يومية في معركتهم المستمرة لهزيمة داعش".

ويضطلع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمهام تدريبية وتقديم المشورة العسكرية والفنية إلى القوات العراقية في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش.

وكذلك يقدم التحالف الدولي إسنادا جويا عسكريا إلى السلطات الأمنية العراقية في مجالات معينة وضمن نطاق محدود بالتنسيق مع حكومة بغداد.

وتتعرض قواعد التحالف الدولي وأرتاله اللوجستية والعسكرية في العراق إلى هجمات بين الحين والآخر من قبل مليشيات مسلحة قريبة من طهران.

ودائما ما تؤكد حكومة بغداد حاجتها الماسة لوجود التحالف الدولي في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي يعيشها العراق.

وشهدت العاصمة بغداد، أواخر الشهر الماضي، انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أوديا بحياة 32 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وبشأن أفغانستان، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن الحلف سيظل ملتزم بواجباته تجاه حفظ الأمن في أفغانستان ولن يتركها تحارب الإرهاب بمفردها.

وأضاف أنه يجب على حركة طالبان التخلي على العنف والوقف الفوري لعملياتها الإرهابية.