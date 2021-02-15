تعيين النيجيرية نجوزي اوكونجو إيويلا في منصب مدير عام منظمة التجارة العالمية

محمد الفلاح - الإثنين 15 فبراير 2021

اقتنصت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا منصب رئاسة منظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول شخصية أفريقية تتولى هذا المنصب.



وعقدت منظمة التجارة العالمية اجتماعا اليوم لاتخاذ قرار بشأن المدير العام الجديد للمنظمة.

وعين المجلس العام للمنظمة، وهو هيئتها العليا لصنع القرارات، النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا لشغل المنصب بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن معارضتها السابقة.

وفازت المرشحة النيجيرية بالمنصب بعد أن تخلت المرشحة الأخرى الوحيدة للمنصب وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي رسميًا عن ترشحها.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن يو تشاورت مع الولايات المتحدة وعواصم أخرى و"قررت التخلي عن ترشيحها"، علمًا أن إدارة دونالد ترامب كانت الداعم الرئيسي لها.