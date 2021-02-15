شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخ وجرعة واحدة.. لقاح هندي يقلب موازين الحرب على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت نيودلهي للقاح أنفي جديد من نوعه ، قد يقلب موازين الحرب على وباء كوفيد-19.

اللقاح يتمتع بسهولة الاستخدام بسبب الشبه الكبير بينه وبين البخاخات التي يتناولها مرضى الجهاز التنفسي، إضافة إلى احتياجه لجرعة واحدة فقط، دون ضرورة الحقن به على جرعتين أو الذهاب لمراكز التطعيم الرسمية ،إضافة إلى عدم وجود أي أعراض جانبية له.

وقالت مذيعة قناة إن دي تي في الهندية أثناء الإعلان عن اللقاح الجديد في تقرير أذاعته، وترجمته "اليوم": "بينما تنتظر لقاحات فيروس كوفيد-19 المزيد من الموافقات قبل إطلاقها، هل سيظهر لقاح جديد من نوعه يغير قواعد اللعبة في الهند والعالم".

وأضافت المذيعة، أن اللقاح الجديد سينتمي إلى فصيل اللقاحات الأنفية، وهي نوع من اللقاحات التي تشبه في فاعليتها اللقاحات المعتادة ضد مختلف الأمراض، إلا أنها تتميز بسهولة تناولها عبر الأنف، بدلًا من الحقن عبر الذراع، وبالتالي لا تحتاج إلى تناولها في مراكز طبية متخصصة، وتتطلب رش بختين منها فقط، كما أن هذا اللقاح الهندي المتوقع لن يكون مؤلمًا".

وعن طريقة العمل والتأثير التي يتبعها اللقاح، أوضحت المذيعة أنه عند رشه داخل الأنف يقوم بالتسلل إلى الحلق مستخدمًا أضعف شكل من أشكال الجرثومة المستهدفة، ومن ثم يكمل طريقه إلى داخل جسم الإنسام حيث يشكل أجسام مضادة للفيروس".

ولأنه يدخل إلى المخاط مباشرة يكون امتصاص الجسم له أكثر سهولة، كما أنه يستخدم عبر الأنف وهو نفس المكان الذي يصاب منه الإنسان بالفيروس، وبالتالي فهو لا يبني مناعة ضد الفيروس وحسب، وإنما يمنع الإصابة به كذلك ويحول دون انتشاره في المجتمع، وذلك هو ثاني أكبر عامل يعطيه أفضلية في مقارنة باللقاحات الأخرى، حسب وصف المذيعة.