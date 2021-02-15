الصحة العالمية: 12 سلالة من كورونا كانت فـي «ووهان» ديسمبر 2019

■ إعادة فتح 52 مسجدا بعد تعقيمها فـي السعودية

■ تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة فـي العراق

■ اليمن يتوقع حصوله على 12 مليون جرعة لقاح

■ الجزائر تخفف القيود وتفتح المساجد والمطاعم

■ الأميركيون يتلقون أكثر من 50 مليون جرعة لقاح

■ بريطانيا تدرس إنهاء الإغلاق العام بعد تطعيم 15 مليونا

■سانوفـي الفرنسية قد تطرح لقاحيها نهاية العام

■ الصين تراقب وضع لقاح سينوفارم فـي 58 دولة

■ زيمبابوي تتلقى أول دفعة تبرعات من لقاح سينوفارم

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

اكتشف محققون من منظمة الصحة العالمية، يبحثون في أصول فيروس كورونا في الصين، علامات على أن تفشي الفيروس كان أوسع نطاقا بكثير في ووهان في ديسمبر من عام 2019 مما كان يعتقد سابقا، ويسعون بشكل عاجل إلى الوصول إلى مئات الآلاف من عينات الدم من المدينة التي لم تسمح لهم الصين بفحصها حتى الآن. وقال المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة العالمية، بيتر بن امباريك، في مقابلة مُطولة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن البعثة وجدت عدة علامات على انتشار الفيروس في 2019 على نطاق أوسع، بما في ذلك المنشأ الأول، حيث كان هناك أكثر من 12 سلالة من الفيروس في ووهان بالفعل في ديسمبر. وقد أُتيحت للبعثة فرصة للتحدث إلى أول مريض قال المسؤولون الصينيون إنه أصيب، وهو عامل مكتب في الأربعينيات من عمره، وليس لديه سجل سفر ملحوظ، في 8 ديسمبر. وأضاف اختصاصي سلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية أن العلماء الصينيين قدموا للفريق 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان وحولها في ديسمبر 2019. وهو ما “يعني أن المرض كان قد أصاب ما يقدر بأكثر من 1000 شخص في ووهان” في ذلك الشهر. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 109 ملايين و 450 ألفا و728 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أنها باشرت إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة أيام 62 مسجداً تم اعادة فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين تحقيقاً لرسالة الوزارة”. من جهتها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 13 حالة وفاة و3123 إصابة جديدة بالفيروس. بدورها أعلنت الكويت وقف إجراء العمليات الجراحية غير الطارئة وغير المستعجلة في المستشفيات العامة، اعتبارا من أمس الاول الأحد وحتى إشعار آخر. وبحسب وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا جاء القرار نظرا لازدياد أعداد الإصابات وزيادة نسبة إشغال الأسّرة في الأجنحة والعناية المركزة. الى ذلك، أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا سريع الانتشار في العراق. في السياق توقع وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح حصول بلاده على 12 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”، خلال العام الجاري، تكفي لنحو 6 ملايين شخص، عبر مبادرة “كوفاكس”. في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة، بينما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سوريا قالت منظمة الصحة العالمية إن المرحلة الأولى من اللقاحات ستستهدف الأشخاص ذوي الخطورة العالية لتلقّي العدوى ووفقاً للمنظمة سيتم تنفيذ التطعيم المقرر بنسبة 20 في المئة على 3 مراحل، مع تعديل الجرعات وفقاً للكميات التي أتاحتها “كوفاكس” وأرقام السكان المعدلة. بدورها أعلنت الحكومة الجزائرية عن تدابير جديدة بهدف تخفيف الإجراءات المرتبطة بقيود كورونا، حيث سيتم إعادة فتح المساجد والمطاعم واستئناف جميع الأنشطة الفندقية. دوليا، أعلن المركز الأميركي لمكافحة والوقاية من الأمراض، أن المواطنين الأميركيين قد تلقوا أكثر من 50 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، فيما تم تسليم أكثر من 69.8 مليون جرعة للمستشفيات. من جهته كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين أن بلاده ستتلقى الجرعات الأولى من لقاح “سبوتنيك 5” الروسي نهاية الأسبوع المقبل. بدورها أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24759 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس بالإضافة إلى 713 حالة وفاة. في بريطانيا يقرر رئيس الوزراء بوريس جونسون في الأيام القادمة الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه بلاده الإغلاق العام بعد تطعيم 15 مليونا من مواطنيها لكن وزير الصحة قال إن أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى المستشفيات لا تزال مرتفعة. في فرنسا قال توماس تريومف رئيس شركة “سانوفي باستير” لصناعة الأدوية إن لقاحي فيروس كورونا اللذين تقوم الشركة بتطويرهما سيدخلان مراحل جديدة من التجارب في الأسابيع المقبلة ويمكن أن يتم توفيرهما بحلول نهاية العام. آسيويا، تعمل الصين مع 58 دولة نامية بشأن توزيع مساعدات من جرعات لقاح كورونا، حسبما صرح سفير الصين لدى زيمبابوي جيو شاوشون للصحفيين في العاصمة الزيمبابوية هراري. بدورها أعلنت وزارة الصحة اليابانية بدء عملية التطعيم خلال أيام، للعاملين بالقطاع الصحي. وذلك بعد منح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح “فايزرـ بيوإنتيك” المضاد لفيروس كورونا. إفريقيا تلقت زيمبابوي أول دفعة من جرعات لقاح كورونا التي تبرعت بها الصين والبالغ عددها 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.